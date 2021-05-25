شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تُحصن نصف البالغين ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل نصف البالغين في الولايات المتحدة الآن على تطعيم كامل ضد فيروس كورونا (كوفيد19-) حتى اليوم الثلاثاء، وهو ما يمثل مرحلة مهمة أخرى في تعافي البلاد من الوباء.

وتمكنت السلطات الأمريكية من إعطاء ما يقرب من 159 مليون شخص 18 عامًا أو أكثر جرعة واحدة على الأقل، وتم تطعيم أكثر من 129 مليونا بالكامل بجرعتين، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وحدد الرئيس جو بايدن هدفًا في وقت سابق من الشهر الجاري يتمثل في إعطاء جرعة واحدة لنحو 70 % من البالغين، بحلول 4 يوليو، عندما يتم الاحتفال بعيد الاستقلال. ومن المتوقع أن يتم تحقيق هذا الهدف، إذ تم الوصول إلى 61 % قبل أكثر من شهر.

ومع ذلك، تختلف وتيرة التطعيم في جميع أنحاء البلاد، إذ يشهد الساحل الشمالي الشرقي والساحل الغربي أعلى نسبة تطعيم بينما يتحرك الجنوب بشكل أبطأ.

وهناك ثلاثة لقاحات قيد الاستخدام في الولايات المتحدة: اللقاحان اللذان تم تصنيعهما بواسطة شركتي موديرنا وفايزر/بيونتك، والتي يتم تناولها في جرعتين، بالإضافة إلى لقاح شركة جونسون آند جونسون وهو يتكون من جرعة واحدة.

في غضون ذلك، أصبحت شركة موديرنا للأدوية اليوم ثاني شركة تطلب الموافقة على إعطاء تطعيمها ضد فيروس كورونا لمن يبلغون من العمر 12 عاما فأكثر.

وحصلت شركتا فايزر/بيونتيك على الموافقة على استخدام لقاحهما، الذي يستند لنفس التكنولوجيا، لنفس الفئة العمرية مطلع هذا الشهر.

وقالت موديرنا إن اختباراتها أظهرت أن اللقاح حقق نتيجة جيدة. وأوضح ستيفان باسيل المدير التنفيذي لموديرنا: "نحن متحمسون لكون لقاح ار تي ايه1273- فعال بصورة كبيرة لمنع إصابة المراهقين بفيروس كوفيد.19- ومن المبهج أن نرى أن لقاح موديرنا يمكن أن يمنع الإصابة بعدوى سارس- كوف2- ".