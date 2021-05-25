الكاظمي يوجه بالتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل بملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات اليوم.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة، وجه بفتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات اليوم الخامس والعشرين من أيار الجاري، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم".

وشهدت ساحة التحرير وساحات أخرى في بغداد اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة نظمها ناشطون للمطالبة بمحاسبة "منفذي الاغتيالات".