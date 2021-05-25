صالح: الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط

وقال صالح في تغريدة على "تويتر"، إن "الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط، واستخدام الرصاص في التظاهرات يجب ان لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة".

وأضاف أن "حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني"، معتبراً أن "‏التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لاصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة، وتحقيق تطلعات شبابنا يستدعي ضمان انتخابات نزيهة".



وشهدت ساحة التحرير وساحات أخرى في بغداد اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة نظمها ناشطون للمطالبة بمحاسبة "منفذي الاغتيالات".