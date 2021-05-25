انت الان تتابع خبر تخطيط لبناء ثاني أكبر ناطحة سحاب في العالم في هذه المدينة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قدمت شركة "غازبروم" الروسية مشروع ناطحة السحاب "مركز لاختا 2"، تخطط لبنائها على ساحل الخليج الفنلندي في مدينة بطرسبورغ.
ومن المخطط ليبلغ طول ناطحة السحاب 703 أمتار، لتصبح بالتالي ثاني أكبر ناطحة سحاب في العالم بعد برج خليفة الإماراتي.
وأشار رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر إلى أن طول ناطحة السحاب يرمز إلى عام تأسيس مدينة بطرسبورغ، عام 1703.
وأشار رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر إلى أن طول ناطحة السحاب يرمز إلى عام تأسيس مدينة بطرسبورغ، عام 1703.