​تخطيط لبناء ثاني أكبر ناطحة سحاب في العالم في هذه المدينة

ومن المخطط ليبلغ طول ناطحة السحاب 703 أمتار، لتصبح بالتالي ثاني أكبر ناطحة سحاب في العالم بعد برج خليفة الإماراتي.

وأشار رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر إلى أن طول ناطحة السحاب يرمز إلى عام تأسيس مدينة بطرسبورغ، عام 1703.

