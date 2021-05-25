"حركة الحلو" لـ"الخليج 365": جادون في الوصول لسلام شامل بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة عبد العزيز الحلو جديتها في التوصل لسلام شامل وعادل يعالج جذور الأزمة السودانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لـ"الخليج 365"، المتحدث باسم الوفد التفاوضي للحركة، كوكو محمد جقدول، عشية انطلاق مفاوضات مرتقبة مع الحكومة السودانية، في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية.

وقال جقدول: "اكتملت كافة الترتيبات لبدء المفاوضات الرسمية بين الحركة الشعبية شمال مع الحكومة الانتقالية بجمهورية السودان، بعد وصول وفد الحركة إلى جوبا مقر التفاوض".

وأضاف أن "الوفد جاء للتفاوض بقلب مفتوح وعزيمة أكيدة لإحداث اختراق وتقدم في التفاوض من أجل التوصل لسلام شامل وعادل".

وأعرب عن أمله بأن "يكون الوفد الحكومي على نفس الجاهزية السياسية لإنجاز هذه المهمة التاريخية".

ومن المنتظر أن تبدأ، غدا الأربعاء في جوبا، أولى جولات التفاوض المباشر بين الحكومة السودانية وحركة الحلو.

ووقّعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية/ شمال"، في مارس/آذار الماضي بجوبا، على بروتوكول "إعلان مبادئ" ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو في حالة جمود تام، عقب وصول مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.



ويتركز خلاف الحكومة بالخرطوم وحركة الحلو، في طرح الأخيرة، على أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل.

في حين ترى أطراف بالسلطة الانتقالية أنه ينبغي اتخاذ قرار حول هذه القضية في مؤتمر دستوري عام.

ولاحقا، عقدت ورش عمل غير رسمية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى فهم مشترك لعلمانية الدولة السودانية، لكن لم يحدث أي تقدم.