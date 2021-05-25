"عين الصقر 2".. مناورات سعودية- يونانية لتبادل الخبرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت الثلاثاء مناورات تمرين "عين الصقر 2" من قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها اليونانية.

وبدأ التمرين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية السعودية "F-15C" وطائرات القوات الجوية اليونانية "F-16"، حيث تمحورت سيناريوهات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي.



ووصف قائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني تمرين "عين الصقر 2" بـ"التمارين الجوية الثنائية الواعدة للقوات الجوية السعودية ونظيرتها اليونانية".





وقال إن النسخة الأولى التي أقيمت في قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية حققت نجاح على جميع الأصعدة الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، الذي من شأنه دعم استقرار الأمن الوطني للبلدين ويدعم أواصر التعاون العسكري المشترك للقوات المسلحة وذلك بتوحيد المفاهيم العملياتية والتكتيكية وتبادل الخبرات.

وأشار القحطاني إلى أن التمرين سبقه عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية .

ولفت إلى أن التمرين يهدف إلى تطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها، وتبادل الخبرات العسكرية لما فيه صالح البلدين الصديقين.





وينفذ التمرين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لجائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، قلد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الفريق الأول كونستانتينوس وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .





جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان العامة الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان اليوناني والوفد المرافق له, حيث استعرضا آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد العمرو, ومدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري, وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين.

وعلى الصعيد ذاته، استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف بالرياض ، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع لوطني اليوناني ، يرافقه السفير اليوناني لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس والوفد المرافق له.





وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي واليونان.

كما جرى استعراض جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.





وأوضح اللواء المغيدي، أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة عسكريه مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، إضافة الى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأكد الدور الكبير والريادي لليونان في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته في منطقة حوض البحر المتوسط وأوروبا، وعضويتها في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومبدئها السامي النابذ للعنف والتطرف والمؤمن بمبدأي التسامح والإخاء.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة الأركان اليوناني بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الإسلامي فيما يخدم مصالح الدول المنضمّة إلى التحالف والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة, منوهاً بما حققه التحالف من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف إضافةً إلى مجالات عمله المختلفة.