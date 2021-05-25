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لهذا السبب.. الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى عمان لنقل احتجاج شديد بشأن احتجاز اثنين من المواطنين الأردنيين في إسرائيل.

 

وقالت الوزارة على تويتر إنها "طالبت السفير بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنَين".

 

وأضافت "شددت الوزارة على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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