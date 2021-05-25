شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي يبحث العلاقات مع رئيس وزراء أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كومنولث أستراليا سكوت موريسون.



وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الأسترالي خلال الاتصال، علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، إضافة إلى مستجدات جائحة كورونا وجهود البلدين في احتواء تداعياتها على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية، وأهمية تعزيز التعاون والتضامن الدولي في هذا الشأن للحد من آثارها.

كما تبادل ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء أستراليا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود إحلال السلام والاستقرار فيها.