شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تمويل محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن تمويل محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، والمعنية بمحاكمة المتورطين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، قد نفد في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية وسياسية، ما يهدد خطط إجراء محاكمات في المستقبل.

ومن شأن إغلاق المحكمة تبديد آمال أسر الضحايا في واقعة اغتيال الحريري وفي هجمات أخرى، كما ستبدد أيضاً آمال من يطالبون المحكمة التابعة للأمم المتحدة بمحاكمة المسؤولين عن انفجار في مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي، والذي أودى بحياة 200 شخص وأصاب 6500 بجروح، وفي العام الماضي أدانت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، ومقرها خارج لاهاي في هولندا، سليم جميل عياش العضو السابق في جماعة «حزب الله» في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين، وصدرت خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة على عياش غيابياً، وبرأت المحكمة ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة، وطعن الطرفان على الحكم.

ومن المقرر كذلك أن تجري المحكمة محاكمة ثانية لعياش المتهم في عملية اغتيال أخرى وهجمات على ساسة لبنانيين في الفترة من 2004 إلى 2005 في إطار التحضير لاغتيال الحريري.

وجاءت مشاكل المحكمة المالية في وقت يواجه فيه لبنان أسوأ ازمة منذ اغتيال الحريري، حيث ينقسم البلد بشدة بين أنصار جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران و أنصار وحلفاء رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ابن رفيق الحريري، وتقلصت ميزانية عام 2021 بنحو 40 في المئة، ما أدى إلى تسريح عاملين في المحكمة، لكن الحكومة اللبنانية ما تزال غير قادرة على دفع حصتها وفقاً لوثائق الأمم المتحدة.

(رويترز)