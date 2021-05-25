شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يتعهد بفتح تحقيق شفّاف حول تظاهرات بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي:

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بأنه أصدر أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان.

وقال الكاظمي في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، وأصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان». وأضاف: «سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير؛ لكشف الملابسات». وشدد على أن «الأمن مسؤولية الجميع ويجب أن نتشارك جميعاً في حفظه».

وكان متظاهر قد قتل إثر إصابته بطلق ناري، بينما أصيب آخرون في تظاهرة تحت شعار «من قتلني؟»؛ للضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات القتل التي استهدفت ناشطين ولم تتم معاقبة مرتكبيها بعد على الرغم من وعود السلطات.

وتجمع المتظاهرون القادمون من أحياء بغداد ومن محافظات الجنوب والفرات الأوسط في ساحة الفردوس وسط بغداد قبل أن يتوجهوا إلى ساحة التحرير المجاورة التي كانت معقلاً للاحتجاجات الشعبية في بغداد في السنوات القليلة الماضية.

ورفع المحتجون الأعلام العراقية وصوراً لناشطين بارزين اغتيلوا على يد جهات مجهولة ولافتات كتب عليها «من قتلني؟»، وهتف المتظاهرون الذين كان أغلبهم من الشباب «بالروح بالدم نفديك يا عراق» و«الشعب يريد إسقاط النظام» و«ثورة ضد الأحزاب».

وقال الإعلام الأمني العراقي في بيان: إن القوات الأمنية المكلفة بمهمة تأمين التظاهرات قامت بواجباتها بمهنية تامة وبحرص عالٍ؛ لحماية أمن وسلامة المتظاهرين والمحافظة على سلمية التظاهرات ومنع المظاهر المسلحة ورفض استخدام السلاح والمحافظة على المال العام والخاص.

وأشار إلى فرض القوات الأمنية طوقاً؛ لتأمين حركة المتظاهرين في ساحات التظاهر؛ ولضمان انسيابية حركة المرور في بقية مناطق العاصمة وبما يضمن عدم توقف مصالح المواطنين والحياة العامة اليومية.