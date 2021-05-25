شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا..إعطاء 61 مليون جرعة من لقاحات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات رسمية بريطانية، الثلاثاء، عن إعطاء 61 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وبحسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا ب567 ألفاً و646 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد نحو شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وانطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 22 أسبوعاً. ومنذ ظهور الجائحة على أراضيها، سجلت بريطانيا 4.48 مليون إصابة، فيما تقترب الوفيات من 128 ألفاً.