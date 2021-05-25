شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يصادق على الشهادة الصحية لكنه منقسم حول خطة المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

صادق قادة الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أثناء قمّتهم في بروكسل، على الشهادة الصحية التي ستتيح إعادة فتح الحدود، بعد الأزمة الصحية، لكنهم انقسموا حول خطة العمل بشأن المناخ وتقاسم الجهود من أجل تخفيف الانبعاثات.

ورحّبت الدول الأوروبية الحريصة على تنسيق إعادة فتح الحدود تدريجياً مع اقتراب الصيف، الثلاثاء، بإحداث «شهادة رقمية أوروبية لكوفيد»، داعية إلى «تطبيقها بشكل سريع»، بحسب نتائج الاجتماع.

واتفق النواب الأوروبيون والدول الأعضاء الأسبوع الماضي، على الشهادة الهادفة إلى تسهيل السفر في الاتحاد اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز، وهي تثبت أن حاملها تلقى اللقاح، أو لديه فحص نتيجته سلبية، ويُعد هذا الإجراء مهماً خاصة لكرواتيا وإسبانيا واليونان المعتمدة على السياحة.

وتريد دول الاحتفاظ بحقها في أن تفرض على حاملي هذه الوثائق بعض التدابير. وقال الوزير الإيرلندي للشؤون الأوروبية توماس بيرن: «كل شيء يتوقف على الوضع الصحي في بلدكم وبلد المسافر. الأمر سيكون معقداً».

وحتى 30 مايو/ أيار الجاري، سيكون نحو 170 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد، بحسب المفوضية الأوروبية التي تطمح إلى بلوغ نسبة تلقيح 70% من السكان بحلول نهاية يوليو/ تموز المقبل.

وعبّر القادة الأوربيون عن اختلافهم بشأن خطة العمل المستقبلية حول المناخ التي ستقترحها المفوضية في منتصف يوليو/ تموز بهدف تحقيق الحياد الكربوني في القارة عام 2050.

وكانت الدول الـ27 وافقت في ديسمبر/ كانون الأول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بعام 1990، لكن من دون التطرق إلى خطوط توجيهية.

ويدور النقاش حول النظام الذي يوزع جهود خفض الانبعاثات بين الدول ويشمل قطاعات (النقل والبناء والزراعة وإدارة النفايات وقطاعات أخرى) المستبعدة حالياً من سوق حقوق انبعاثات الكربون والمخصصة لقطاع الطاقة والصناعة.

ويتناول النقاش معايير التوزيع: هل ينبغي أن يستند إلى إجمالي الناتج الداخلي لدولة ما، فيما الدول المتقدمة خفضت انبعاثاتها بشكل كبير، وفي حين تعتمد البلدان الأقل ثراء على القطاعات الملوثة؟

وأكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، أن «كل دولة عضو عليها القيام بدورها»، بينما تعرب بولندا ورومانيا وبلغاريا عن قلقها بشأن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للمتطلبات المناخية الجديدة.

وأوضح دبلوماسي أن «فرض حقوق انبعاثات، أو قيود جديدة في مجال النقل البري أو الجوي، أو حتى الشحن البحري، هي مسائل حساسة جداً، ولا يمكن الحصول على اتفاق خطّي حول هذا الأمر، قبل أن تقدم المفوضية مقترحاتها».

وفي إشارة إلى الانقسامات، اختفت من البيان الختامي فقرة كاملة من المقررات المؤقتة التي أشارت إلى أهمية «إعادة تأكيد الأهداف الوطنية في إطار الجهود الرامية إلى تقاسم» خفض الانبعاثات.

وأشار النص النهائي إلى أن الدول «ستناقشها في الوقت المناسب عندما تقدم المفوضية مقترحاتها» فقط.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: «كان هناك نقاش مكثف، ومفيد وضروري للسماح لكل دولة بالتعبير عن أولوياتها واهتماماتها».

وأقرت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، أمام الصحفيين: «إذا كان إعطاء سعر لثاني أوكسيد الكربون، هو الحل الأكثر عدلاً وفعالية، فإن الأمر يستحق النظر في التعويض الاجتماعي، ويجب أن يكون هذا التحول عادلاً، وإلا فلن يحدث».