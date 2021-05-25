شكرا لقرائتكم خبر عن «اليويفا» يبدأ إجراءات انضباطية ضد الريال وبرشلونة ويوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الثلاثاء بدئه إجراءات انضباطية ضد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولتهم إطلاق «دوري السوبر» الانفصالي.

وأوضح اليويفا أنه «بعد التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة القيم والانضباط ومفتشون في ما يعرف بمشروع دوري السوبر بدأت إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني لليويفا».

وتابع: «سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب».

وهذه الأندية الوحيدة، من إجمالي 12 نادياً، التي لم تنسحب من مشروع المسابقة الجديدة بعد عاصفة من الانتقادات.

وأُعلن عن انطلاق «دوري السوبر» بقيادة 12 نادياً مؤسساً، لكن تسعة أندية منها، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد، قررت الانسحاب بعد التوصل إلى اتفاق مع «اليويفا».

(رويترز)