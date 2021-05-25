شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة خليجي وعربي تربحا 200 ألف درهم بأذونات دخول مزورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

نظرت محكمة الجنايات في دبي قضية اتهم فيها موظف خليجي، وسائق عربي، بتزوير أذونات دخول إلكترونية للدولة والاحتيال على آخريين؛ حيث تمكن المتهمان من تحقيق 200 ألف درهم خلال 20 يوماً من فعلتهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يناير/ كانون الثاني الماضي، حين وردت معلومات للشرطة تفيد بقيام المتهم الأول بتزوير أذونات دخول للدولة مقابل مبالغ مالية.

وحسب إفادة شرطي في التحقيقات فإن فريقاً من التحريات أعدّ كميناً للمتهم الأول؛ حيث تم تسيلمه 32 ألف درهم مقابل تأشيرتين لدخول الدولة من أحد مصادر الشرطة، وتم القبض عليه في الموقع المتفق عليه أثناء تسليمه الأذونات المزورة.

وتابع الشرطي أنه تم ضبط المتهم الأول ومعه حقيبة تحتوي على 6 جوازات بها أذونات مزيفة، وخلال التحقيقات أقر المتهم الأول أنه ينفذ عملية التزوير بمعاونة المتهم الثاني الذي يعمل سائقاً ويتربحان من 10 - 20 ألف درهم للتأشيرة الواحدة.

وتابع الشرطي تم القبض على المتهم الثاني الذي أقر بتزييفه أذونات الدخول، بالتعاون مع الأول عن طريق تطبيق على هاتفه؛ حيث يقوم بإدخال بيانات وهمية، واصطناع إذن الدخول والاحتيال بصحتها على الراغبين بدخول الدولة، وبين أن المتهم الأول تحصل على 200 ألف درهم خلال 20 يوماً.