شكرا لقرائتكم خبر عن صدور المجموعة القصصية «مسبار الأمل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدرت المجموعة القصصية «مسبار الأمل» عن دار السعيد للنشر والتوزيع، وتضم قصصاً للكاتبات مريم الساعدي ومهرة الكعبي وأروى السيابي الفائزات في جائزة مسبار الأمل الأدبية في مجال القصة.

وقال الدكتور محمد حمدان بن جرش، صاحب مبادرة الجائزة:«جاء تنظيم الجائزة لتحقيق جملة من الأهداف، ومنها اكتشاف المواهب الأدبية الشابة وتحفيزها على إبراز إبداعها، وتقديم قراءات نقدية لتطوير نتاجاتهم الإبداعية وغرس الثقة الإبداعية في نفوسهم وإزالة الرهبة من مواجهة النقد من خلال الحوار.

وتابع: إن الجائزة ترتكز على رؤية ومنهجية واضحة من أجل الارتقاء بمستوى الكاتب الشاب ثقافياً وفنياً، وصولاً إلى التمكين الثقافي الحقيقي الذي يدفع بعجلة التنمية الثقافية نحو المسار الصحيح.

وأضاف: هذه المبادرة عكست إيجابيات متعددة من أهمها اكتشاف بعض المواهب الأدبية التي تستحق الرعاية وتعزيز ثقافة النقد والتواصل بين الأجيال، ومن المفيد أن تسود هذه التجربة من خلال المؤسسات الثقافية على مستوى أكبر وأوسع، وبذلك تخطو خطوات واثقة ومؤكدة لدعم الإبداع لدى الشباب، هذا عدا عن توثيق عرى التواصل والمعرفة بين الأجيال.