بمشاركة أسر الشهداء والمصابين.. المنيا تختتم عرض مسرحية "ولاد البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

اختتمت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي "ولاد البلد"، بمسرح ديوان عام المحافظة، بحضور عددًا من أسر شهداء والمصابين.

وأفاد بيان أصدرته محافظة المنيا، مساء اليوم، أن الحفل جاء تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لأسر الشهداء، وذلك للمساهمة في تنظيم العديد من المجالات الترفيهية والتثقيفية، ونشر الوعي الثقافي وتعظيم دور الفن وخاصة المسرح كأحد وسائل القوي الناعمة لنشر الثقافة.

وأوضح المحافظ، أهمية الفن، وبخاصة المسرح، والفكر التنويري، ولتنمية الوعي لدى الشباب والمساهمة في توضيح الحقائق، مؤكدا على أهمية الفنون بأنواعها في ترسيخ الوعي، والثقافة والمعرفة لدى المواطنين وبخاصة النشء، لخلق جيل جديد قادر على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله، ومواجهة الإرهاب الأسود.

وتناول العرض المسرحي، العديد من القضايا الهامة منها تضحيات الجيش والشرطة على الحدود وداخل الوطن والهجرة غير الشرعية، في قالب كوميدي ساخر، العرض من بطولة نخبة من الفنانين الشباب، ومن إخراج الفنان محمد الشرقاوي.