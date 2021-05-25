جونسون يتعرض لضغوط من أسكتلندا وويلز بعد طلب اجتماع رباعي لبحث تطورات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المملكة المتحدة - (أ ش أ)

انتقدت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجين والوزير الأول في ويلز مارك دراكفورد، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن الاجتماع الرباعي المزمع عقده في وقت لاحق لبحث تطورات كوفيد-19 في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة (اكسبريس) البريطانية، أن ستورجين ودراكفورد طلبا ، في رسالة إلى مقر رئاسة الوزراء في "داونينج ستريت" من جونسون مزيدًا من الوضوح والمضمون حول الاجتماع الذي سيضم الدول الأربع في المملكة المتحدة وهي اسكتلندا وويلز وأيرلندا وإنجلترا يوم الخميس القادم. داعيين إلى مناقشة هادفة والوصول إلى نتائج جوهرية والاتفاق على جدول أعمال مفصل.

وأضافت أن الرسالة تضمنت انتقادا للمسئولين في مكتب جونسون لأنهم أرسلوا جدول أعمال تقريبيًا للغاية وغير واضح بالنسبة للقضايا الرئيسية للمناقشات التي يبدو أنها لم يتم الاتفاق عليها بعد، حيث يطالب كل من ستورجين ودراكفورد ببحث قضايا أخرى قبل القمة التي ستشهد تأجيل بحث كورونا.

وقال مصدر بالحكومة الأسكتلندية لصحيفة "اكسبريس": "نريد اجتماعًا مثمرًا، يجب أن يكون رئيس الوزراء وحكومة المملكة المتحدة أكثر وضوحًا فيما يريدان مناقشته".

وكان جونسون قد دعا إلى عقد قمة لدول الاتحاد البريطاني بينه وبين رؤساء الحكومات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في الثامن من مايو، وذلك بعد فوز الحزب المؤيد للاستقلال في اسكتلندا بالأغلبية في انتخابات البرلمان.