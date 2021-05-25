اخبار العالم

مجلس الوزراء السعودي يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - - (أ ش أ)

بحث مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع والقضايا السياسية في المنطقة، مؤكدًا مواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية؛ من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

واستعرض المجلس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" دعم المملكة الجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات، ومحاربة التطرف والجماعات الإرهابية في دول الساحل والصحراء، وتحسين القدرات الأمنية، وكذلك مساعدة دول القارة على الخروج من دوامة الديون واستغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا