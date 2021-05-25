مجلس الوزراء السعودي يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)

بحث مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع والقضايا السياسية في المنطقة، مؤكدًا مواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية؛ من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

واستعرض المجلس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" دعم المملكة الجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات، ومحاربة التطرف والجماعات الإرهابية في دول الساحل والصحراء، وتحسين القدرات الأمنية، وكذلك مساعدة دول القارة على الخروج من دوامة الديون واستغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية.