"ابن خالتي كان عايز يدبحني".. أول تعليق من ضحية التعدي بالسكاكين في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

كشف "ياسر. ح" تفاصيل واقعة البلطجة التي تعرض لها وشهدها أحد شوارع مدينة كفرالشيخ، ووثقها مقطع فيديو متداول عبر "فيسبوك"، بعد أن رصدتها كاميرات المراقبة.

قال المجني عليه ويعمل "عفشجي سيارات"، في أول تعليق على الحادث لـ الخليج 365" اليوم الثلاثاء، إنه فوجئ يوم الجمعة الماضي بأحد الأشخاص يتصل به رغبة في مقابلته لإنهاء خصومة بينه وبين ابن خالته. "لقيت اللي قال لي عايز أقابلك بيطلب أنه يصالحني على ابن خالتي (صبري. ا). قلت له: ده ابن خالتي ومفيش حاجة بنا"، موافقًا على لقاء الصلح.

اتفق الطرفان على اللقاء بالشارع الذي شهد الواقعة، حيث فوجئ المجني عليه بسيارة ملاكي تقترب منه بسرعة، يغادرها ابن خالته الذي باغته بالتعدي عليه بمطواة، قبل أن يندفع نحوه المتهم الثاني والثالث "واحد منهم كان معاه في العربية مشهور باسم طارق حركات نزل من العربية ومعاه سكين كبيرة وبهدلوني قدام ابني"، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة وفق الفيديو الذي انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

قال المجني عليه في حديثه لمصراوي: "كانوا عايزين يدبحوني لولا قاومتهم وكل ده عشان خلافات عائلية.. اخدوني على غدر والحمد لله واحد منهم شهد على ابن خالتي.. حقي مش هاسيبه وهاخده بالقانون".

اقرأ أيضًا:

تفاصيل الاعتداء على شخص بالـ"سكاكين" في أحد شوارع كفرالشيخ (فيديو)