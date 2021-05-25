الأربعاء.. الوكالة الفرنكفونية تدشن مشروع ريادة الأعمال في مصر "CIPIEE"



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

يفتتح مدير الوكالة الجامعية للفرانكوفونية (AUF) االدكتور سليم خالبوس ورئيس جامعة سنجور الأستاذ الدكتور تييري فيرديل، غدا الأربعاء، مشروع الوظائف والتكامل المهني والابتكار وريادة الأعمال في مصر ( CIPIEE).

ومن المقرر أن يشارك بالحضور جان نويل باليو ، المدير الإقليمي للوكالة الفرنكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط (AUF) ، وعائشة متوكل ، مستشارة رئيس الوكالة للسياسات والعلاقات العامة ، إدريس صياح ، مستشار الابتكار والشراكات لرئيس (AUF)، سينثيا رعد ، نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (AUF) وشركاء مشروع CIPIEE

وذكر بيان صادر عن الوكالة الفرنكفونية، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى تطوير الأنشطة لصالح إضفاء الطابع المهني على التدريب الجامعي وريادة الأعمال الطلابية ويهيئ الظروف للحوار بين الأوساط الأكاديمية والعالم الاجتماعي والاقتصادي، فيما يجرى بالشراكة مع جامعة سنغور ، جامعة الإسكندرية ، الجامعة الفرنسية في مصر ، جامعة فاروس ؛ غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر (CCIFE) ، رخصة قيادة الأعمال الدوليةIBDL.

يشار إلى أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية ""AUF مؤسسة فرنسية دولية تضم الجامعات والمعاهد العليا والشبكات الجامعية ومراكز البحث العلمي الناطقة باللغة الفرنسية في جميع أنحاء العالم وتعد المحرك الرئيسى لمجالي التعليم العالي والبحث فى القمم الفرانكوفونية، كما تنفذ فيما يتعلق بمجال اختصاصها القرارات التي تتخذها مؤتمرات رؤساء الدول وحكومات البلدان التى لديها اللغة الفرنسية قاسم مشترك.