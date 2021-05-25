32 قتيلا حصيلة بركان نيراجونجو

وكانت حصيلة سابقة أوردت مصرع 20. وذكر تقييم إنساني أولي نقلته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جوما، أن 900 إلى 2500 منزل دُمرت بسبب تدفقات الحمم البركانية. وضربت هزات على مدار اليوم المنطقة، وكان بعضها شديدة القوة. وعُثر على تشققين بعرض عشرات السنتيمترات في بعض الأماكن، أديا إلى تصدع الأرض في المدينة وتأجيج الخوف من ثوران البركان مجدداً. وقسم أحدهما الأرض في الجزء الغربي من المدينة، وامتد لعدة مئات من الأمتار، بين جبل جوما الذي يحد المدينة من الشمال وشواطئ بحيرة كيفو. وظهر الآخر، الممتد على نحو مائة متر، بالقرب من المطار، على الطريق الرئيسي المؤدي من جوما إلى بوتيمبو، باتجاه شمال المقاطعة.
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