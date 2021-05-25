رسمياً .. الاتحاد الدولي يعترف بلجنة الركبي العراقي

وقال رئيس لجنة الركبي العراقي فريق هزاع في بيان ان "الاتحاد الدولي ارسل كتابا رسميا الى اللجنة الاولمبية الوطنية يعترف بلجنتنا ويخولها للعمل في العراق بعد حصولها على عضوية الاتحاد الاسيوي".

واضاف ان "الاعتراف سيعطينا حافزا كبيرا لمواصلة العمل رغم اننا وبشهادة الجميع من اتحادات واعلام حققنا نجاحا مميزا خلال فترة قصيرة وبرغم ان اللعبة حديثة النشأة في العراق".



واوضح هزاع ان لجنته "ستقدم ملف كامل الى اللجنة الاولمبية الوطنية من اجل اعتمادها كاتحاد مركزي بعد توفر جميع المتطلبات من اعترافات دولية وقارية واقامة بطولات منظمة فضلا عن مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية".