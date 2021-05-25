نصر الله يشيد ببيان السيد السيستاني المتعلق بفلسطين

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الثلاثاء، أن حركات المقاومة الفلسطينية كانت متألقة في المعركة الأخيرة، فيما اشاد ببيان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني المتعلق بفلسطين.

وقال نصر الله في كلمة له، إن "قادة حركات المقاومة الفلسطينية وقادة أجنحتها العسكرية كانوا متألقين في المعركة الأخيرة"، موضحاً أنه "بتنا من الآن نحتفل في أيار بانتصارين عظيمين 25 أيار 2000 و21 أيار 2021 الانتصار في غزة".

وأضاف أنّ "انتصار عام 2000 صنعه الشعب اللبناني والمقاومة وهو نتيجة تراكم تضحيات حركات وأحزاب وطنية"، معتبراً أنّ من أهم عوامل انتصار 2000 "الموقف الرسمي الصلب والصامد الممثل آنذاك بالرؤساء إميل لحود ونبيه بري وسليم الحص".

وأشاد نصر الله بـ"بيان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني المتعلق بفلسطين والتضامن الشعبي العراقي والرؤساء والقيادات".

وكان مكتب السيد السيستاني اعلن، قبل ايام، أن المرجعية الدينية تؤكد مرة أخرى مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة للمحتلين.