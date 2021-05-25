والدي الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله .. تركي آل شيخ عن الرئيس : يملك الحكمة والقوة وكرامة الفارس العربي الأصيل

الشارقة - اميمة ياسر - وجه تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الشخصي فيس بوك.

وكتب آل الشيخ على الفيسبوك قائلا : " في كل مرة أتشرف بمقابلة فخامة والدي الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله ألمس كم نحن محظوظون بوجود قائد عربي مثله في منطقتنا ، يملك الحكمة والقوة، وبعد النظر وكرامة الفارس العربي الأصيل، وليس هذا بمستغرب على رجال مصر وجيشها الأبي .. رعاه الله وسدد خطاه وحقق أمانيه وأحلامه لمصر الغالية ولأمته العربية " .

يذكر أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن المستشار تركي آل الشيخ نقل للرئيس السيسي تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الرئيس ، من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.