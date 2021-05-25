أمير قطر يوجه دعوة رسمية للرئيس المصري لزيارة الدوحة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة الدوحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان له، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين".