شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا ثوران بركان الكونغو إلى 32 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جبل نيراغونغو الواقع على مشارف مدينة غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 32 قتيلا ومن المرجح أن ترتفع أكثر وفقا لما أعلنته السلطات الكونغولية.

وقال مسؤول الحماية المدنية بمقاطعة شمال كيفو جوزيف ماكوندي: إنّ من بين الضحايا 9 ماتوا حرقا نتيجة الحمم البركانية على منازلهم ومات خمسة بسبب استنشاق الدخان أو الغاز السام في أثناء سيرهم عبر منطقة حمم باردة.

وأضاف المسؤول أن 14 شخصا آخرين لقوا حتفهم نتيجة حادث انقلاب شاحنة بينما كان أربع ضحايا آخرين سجناء حاولوا الهروب من سجن مونزينزي المركزي في غوما عاصمة شمال كيفو. وحثّت السلطات المحلية السكان بالمنطقة ذات الخطر على اتباع الأوامر وعدم العودة إلى منازلهم.