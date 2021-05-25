انت الان تتابع خبر فنانة تعرض ابنتها للتبني.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبر بث مباشر، ظهر زوج رهف القنون وهو يحمل ابنته، ويقول: “أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تريد أن تجيب”.

وتابع لوفولو دون توضيح سبب تصرف رهف: “قالت لي إنها لا تهتم، وتريدني أن أتصل بالشرطة، وتقول إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لها”.



واستكمل لوفولو بينما كانت ابنته تبكي ويحاول تهدئتها: “هل تعتقد أن الأمر مزحة؟ إن الطقس بارد جداً هنا، تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة؟”.

رهف القنون عرضت ابنتها للتبني

وأوضح زوج رهف القنون: “الساعة الآن السابعة مساء، أتصل بها ولا ترد، وطلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني، حقا؟!”.



انفصال رهف القنونوليست المرة الأولى التي يختلف فيها الزوجان، ففي العام الماضي، فاجأت رهف القنون متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها.

وقالت رهف القنون حينها عبر حسابها في (انستغرام) إنّها انفصلت عن زوجها الكونغولي (لوفولو أندي).

وعن السبب في انفصالها، قالت رهف؛ لأنّها تسرعت في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد (ولخبطة في میولي).

وفي أول رد فعل من زوجها آنذاك، أكّد الوفولو أندي أنّ رهف أخذت طفلتهما (بانا) وغادرت، مطالبة إیاه بألا یسأل عن طفلته بعد الآن.حسبما قال

زوج رهف القنون يتوعدها

وتوعد (أندي) رهف القنون، بأنه لن یترك طفلته وسيقاتل لیحصل على الحضانة مھما كلفه الأمر من مال.

وكتب والد طفلة رهف القنون على موقع (إنستغرام): (لم نعد أنا ورھف سویًا.. لقد قررت المغادرة والمضي قدما في حیاتي.. لا تسألني عن تلك الفتاة الصغیرة بعد الآن).

