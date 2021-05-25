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نصر الله: حركات المقاومة الفلسطينية كانت متألقة في المعركة الأخيرة

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بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الثلاثاء، أن حركات المقاومة الفلسطينية كانت متألقة في المعركة الأخيرة.

وقال نصر الله في كلمة له، إن "قادة حركات المقاومة الفلسطينية وقادة أجنحتها العسكرية كانوا متألقين في المعركة الأخيرة"، موضحاً أنه "بتنا من الآن نحتفل في أيار بانتصارين عظيمين 25 أيار 2000 و21 أيار 2021 الانتصار في غزة".

 

وأضاف أنّ "انتصار عام 2000 صنعه الشعب اللبناني والمقاومة وهو نتيجة تراكم تضحيات حركات وأحزاب وطنية"، معتبراً أنّ من أهم عوامل انتصار 2000 "الموقف الرسمي الصلب والصامد الممثل آنذاك بالرؤساء إميل لحود ونبيه بري وسليم الحص".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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