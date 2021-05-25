محلل سياسي يحذر من استمرار التعامل بـ'قسوة' مع التظاهرات

وقال كريم خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "أهداف كثيرة للتظاهرات ذهبت في مهب الريح؛ بسبب عدم ضبط إيقاع التظاهرات".

وأشار إلى أن "الحكومة والكتل المعارضة لها والمتظاهرين جميعهم مستفيدين من إلغاء الانتخابات ولكن بنسب متفاوتة".



وشدد على "ضرورة التعامل مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه "هناك اتجاه يحاول ان يعزز من الفوضى والتصادم وهذا سيكون نذر شؤوم جديد".