دولة عربية تتصدر معدل توزيع لقاح كورونا في العالم

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، عن تصدر الإمارات معدل توزيع اللقاح، لتصبح الأولى عالميا في تطعيم السكان لكل 100 شخص.

وقدمت الإمارات قرابة 12 مليون جرعة من لقاح "كوفيد-19"، منذ إطلاق حملة التلقيح على مستوى البلاد في ديسمبر الماضي.



وكشف موقع "ذا ناشيونال نيوز" أن معدلات التطعيم في الإمارات تتجاوز 100 ألف جرعة يوميا.