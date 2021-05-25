انت الان تتابع خبر شاهد.. مراسل السومرية 'هشام وسيم' يجري عمليته الأخيرة بعد اصابته بتظاهرات تشرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خضع مراسل السومرية هشام وسيم الى المرحلة العلاجية الثانية في مستشفى الرسول الاعظم بالعاصمة اللبنانية بيروت على خلفية اصابته بقنبلة مسيلة للدموع، هشمت جزءًا من وجهه، ذلك خلال تظاهرات تشرين الأول 2019، لتكون هذه اخر رحلة علاج تعقبها عودته لممارسة عمله مراسلا تلفزيونيا.