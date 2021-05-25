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شرطة بابل: القبض على عدد من المطلوبين خلال الـ24 ساعة الماضية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بابل ،اليوم الثلاثاء، عن تكثيف إجراءات متابعة المطلوبين والقاء القبض على عددٍ منهم خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها إجرت حملة واسعة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، وتضمنت عددا من الفعاليات الأمنية لمتابعة مذكرات القبض، وتعزيز الاستقرار بالمحافظة".

واضافت انه " تمكنت قواتها في عموم قواطع المسؤولية من القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة، بينهم متهمين بقضايا مهمة".


وأوضحت القيادة إن "المطلوبين توزعوا على مديريات أقسامها بين مكافحة الإجرام البلدة الصوب الكبير، والبلدة الصوب الصغير، وأقضية المحاويل، والمسيب، والاسكندرية، والرافدين، والهاشمية، وناحية القاسم، وناحية الحمزة الغربي، والشوملي، وحماية الأسرة".

واشارت القيادة الى انه " تم نقلهم كافة الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال الإجراءات القانونية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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