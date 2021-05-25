كورونا يرجئ افتتاح قنصلية إيطاليا في بنغازي الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرجأت إيطاليا افتتاح قنصليتها في بنغازي شرقي ليبيا جراء إصابة قنصلها العام بالمدينة بفيروس كورونا، ما حال دون سفره.

وأعلنت سفارة روما لدى طرابلس أنه تم تأجيل افتتاح قنصليتها في بنغازي لبضعة أيام دون تحديد، نظرا لإصابة القنصل العام كارلو باتوري بالوباء.

وفي بيان صدر الثلاثاء، قالت السفارة إن نتيجة المسحة التي أجريت احتياطا للقنصل العام قبيل السفر أظهرت إصابته بالفيروس، ولذلك سيتم تأجيل وصوله إلى بنغازي والذي كان في البداية متوقعا غدا الأربعاء، لبضعة أيام.

وأضاف البيان أن سفارة إيطاليا بطرابس تفيد بأن أعمال إعادة تفعيل القنصلية العامة الإيطالية بمدينة بنغازي شارفت على الإنتهاء.

وفي وقت سابق، أعلنت إيطاليا عزمها إعادة فتح قنصليتها في مدينة بنغازي، وأخرى فخرية جنوبي البلد المتجه نحو تحقيق الاستقرار وبناء مؤسساته.

وإيطاليا تعتبر الدولة الغربية الوحيدة التي أبقت على سفارتها في العاصمة الليبية بعد عام 2017، خاصة أنها تمتلك مستشفى عسكريا ميدانيا في مدينة مصراتة شرقي العاصمة.



وتعمل العديد من دول العالم على إعادة افتتاح سفاراتها وقنصلياتها وبعثاتها للعمل داخل ليبيا، وذلك منذ الإعلان عن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد في 5 فبراير/شباط الماضي، من قبل لجنة الحوار السياسي بجنيف.

ولبنغازي أهمية ومكانة خاصة لدى الليبيين باعتبارها عاصمة البلاد الثانية وفقا لدستور الاستقلال 1951، ودرة الشرق ورمز الصمود في مواجهة الإرهاب.

واستطاع الجيش الليبي وقوات الشرطة القضاء على الجماعات الإرهابية في الشرق الليبي عقب إطلاق "عملية الكرامة" في 2014، وأصبحت بنغازي المقر الدستوري لمجلس النواب الليبي، ومقر عمل الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، حتى سلمت السلطة للحكومة الجديدة عقب نيلها الثقة من مجلس النواب.