"الغراوي".. دليل تورط "حزب الله" بمعركة مأرب اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوما بعد آخر، تتكشف أدلة تورط حزب الله الإرهابي في تخريب اليمن ككل ومعركة مأرب خاصة وذلك عقب الإعلان عن مصرع أحد قيادته العسكرية.

ولطالما حرض زعيم حزب الله الإرهابي في لبنان حسن نصر الله علنا في فبراير/ شباط الماضي، مليشيا الحوثي لمواصلة الهجوم الوحشي على محافظة مأرب، بزعم أنها "ثمرة" لفرض شروط هيمنتها على اليمن، هاهي الأدلة تأتي من الأرض لتثبت دوره الخبيث.



ويعتبر مقتل مصطفى الغراوي، أحد قيادات حزب الله المكلفة بتدريب مليشيا الحوثي باليمن أحدث الأدلة الدامغة لتحكم الحزب الإرهابي ومليشيا الحرس الثوري الإيراني حتى في الجبهات الحوثية الداخلية وعلى مستوى التموضع القتالي على الأرض.



كما يفضح سر اهتمام وحرص المدعو حسن نصر الله في توجيه مليشيا الحوثي إعلاميا وسياسيا وحتى في التفاصيل العسكرية لاجتياح مأرب وعدم الالتفاف لما أسماه "الصراخ الدولي".



وقال مصدر عسكري في مأرب، لـ"الخليج 365"، إن "الغراوي" قتل في ضربة لتحالف دعم الشرعية باليمن في جبهة "الكسارة" لدى تقديمه الدعم اللوجيستي عن قرب لمليشيا الحوثي في إعادة التموضع القتالي في الجبهات الغربية من مديرية صرواح.



وتفشل مليشيا الحوثي للشهر الرابع على التوالي في هجوم انتحاري كبدها آلاف القتلى والجرحى في تحقيق أي اختراق عسكري صوب مدينة مأرب.



ودفعت الخسائر الحوثية البشرية والمادية غير المسبوقة منذ معركة الحديدة 2018 حزب الله الإرهابي لإرسال قيادته للإشراف على معركة يعدها النظام الإيراني "مصيرية" للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز والتي تتخذها وزارة الدفاع اليمنية مقرا لها كما تعد أهم معاقل الشرعية شمالا.



من هو الغراوي؟

وأكد مستشار وزير الدفاع اليمني، أن الغزاوي يعد المسؤول عن تدريب مليشيا الحوثي باليمن.

وذكر يحيى أبوحاتم في تصريحات صحفية أن "الغراوي" تم تعينه خلفا عن "أبو مصطفى الدنشي" المسؤول الأسبق عن تدريب المليشيا المدعومة من إيران وتولى تدريب الحوثيين على حرب العصابات والاتصالات ونشر الألغام والقناصة واستخدام الطائرات بدون طيار.



وأشار إلى أنه عمل كمسؤول تدريب للمليشيات الحوثية داخل ساحل "البقاع" بمحافظة بعلبك الهرمل ضمن الوحدة 800 لمليشيات حزب الله قبل أن ينتقل لليمن.



وتشير المعلومات أن الغراوي كان أحد 8 خبراء عسكرين دخلوا مع قائد فيلق القدس بصنعاء حسن إيرلو والذي ظهر علنا في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وهم من الجنسيات اللبنانية والإيرانية.

وبحسب الحكومة اليمنية فأن "مصطفى الغراوي" يعد أحد قيادات الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني، معتبرة مقتله إنعكاس لحجم ومستوى انخراط حزب الله وإيران في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا في مختلف جبهات مأرب.

حزب الله وحرس إيران باليمن

مصادر أمنية أكدت، لـ"الخليج 365"، تواجد خبراء أجانب عسكريين من لبنان وإيران تحديدا متخصصين في الصناعات العسكرية يتواجدون على نحو خاص قي صنعاء وصعدة.

كما يتولى البعض، دون أن تحدد المصادر، مسرح عمليات محدد، تنسيق وإدارة العمليات العسكرية لمليشيات الحوثي في جبهات القتال فيما يدير آخرون جمع المعلومات الاستخباراتية المنظمة والتي تدرس بالتشاور مع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.



وأدخل النظام الإيراني أكبر أعداد الخبراء والقيادات العسكرية إلى اليمن خلال الـ 3 شهور من الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014 قبل أن يتدخل التحالف العربي ويعلن عاصفة الحزم.



ونقلت طهران على متن طيران "خطوط ماهان الجوية"، بمعدل رحلتين يوميا إلى صنعاء فريق واسع من الخبراء والمدربيين الإيرانيين وقيادات حزب الله ومعدات عسكرية بهدف تمكين مليشيات الحوثي من السيطرة على كل المحافظات اليمنية، وفقا لتقارير دولية.



وفي السنوات الأخيرة قتل العديد من خبراء حزب الله الإرهابي والحرس الثوري الإيراني باليمن لكن المليشيات الحوثية أو طهران لم تعلن عنهم بينهم 3 خبراء لبنانيين قتلوا 2017 غربي اليمن من مختصي الاتصالات الخاصة والمتفجرات وزرع الألغام.

