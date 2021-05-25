ألغت "القديمة" بينها "الإخوان".. ليبيا تبدأ منح تصاريح تأسيس الأحزاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة شؤون الأحزاب بالمجلس الأعلى للقضاء الليبي البدء في استقبال طلبات الحصول على تصاريح تأسيس الأحزاب السياسية.

وأكدت اللجنة، في بيان لها الثلاثاء، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، أنها وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2021 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية ستباشر عملها بمنح التصاريح اعتبارا من 1 يونيو المقبل بمقرها في وزارة العدل في العاصمة طرابلس.



وناشدت الكيانات التي سبق وحصلت على تصاريح لممارسة العمل السياسي بوصفها أحزابا سياسية، إعادة تقديم الطلبات نظرا لبطلان إجراءات تشكيلها لصدورها عن اللجنة السابقة الملغاة.

وبهذا القرار تعد جميع الأحزاب الحالية في ليبيا في حكم الباطلة والمنعدمة بما فيها حزب "العدالة والبناء" الذراع السياسي لتنظيم الإخوان.

وتمر ليبيا بمخاض سياسي صعب وصولا إلى الانتخابات العامة (النيابية والرئاسية) المقررة 24 ديسمبر 2021، مرورا بإقرار قاعدة دستورية والقوانين اللازمة.

وسبق ونشرت البعثة وثيقة المقترح وخطاب المبعوث الخاص مؤكدة أن ذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل/ نيسان 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعلنت البعثة أنها سوف تعقد اجتماعاً افتراضياً على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة 26 و 27 مايو/أيار الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر /كانون الأول 2021.

وتعقد لجنة الحوار السياسي الليبي غدا الأربعاء جلسة عبر تقنية "زوم" لمناقشة مقترح اللجنة القانونية حول القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وفي حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.

أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، بحسب صالح الذي ذكر بأن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".