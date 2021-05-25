الأقليات بمقصلة إيران.. إعدام 6 من "البلوش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 6 ضحايا جدد ينضمون إلى قائمة إعدامات طويلة تستهدف أقلية البلوش السنة بإيران، في مسار قمعي تحاول طهران التكتم عليه، فيما تكشفه المعارضة.

وسائل إعلام إيرانية معارضة أعلنت، الثلاثاء، أن السلطات الأمنية في مدينة بیرجند عاصمة محافظة خراسان الجنوبية شرقي إيران، أعدمت 6 أشخاص من أبناء القومية البلوشية السنية.

ووفق ما ذكرته قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة، فإن السلطات الأمنية في مدينة بيرجند أعدمت 6 أشخاص من أبناء القومية البلوشية في السجن المركزي للمدينة، مشيرة إلى أن الضحايا من أهالي مدينة زابل التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان ذات الأغلبية السنية.

وبحسب تقرير القناة التي أرفقت فيديو للضحايا، فإن إيران منعت هؤلاء المواطنين من لقاء عائلاتهم للمرة الأخيرة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات القضائية الإيرانية بشأن هذه الإعدامات.

ويشكو أبناء الأقليات الدينية والعرقية من حجم المضايقات والتمييز التي تمارسها السلطات الإيرانية ضدهم حيث تتفشى البطالة وتنعدم الخدمات في مدنهم، على الرغم من مطالبة وجهات تلك المدن وعلمائهم بضرورة إنهاء معاناتهم.

ويشكل أهل السنة 20 بالمائة من سكان إيران البالغ عددهم 84 مليون نسمة، فيما تقدر نسبة أبناء القومية البلوشية التي ينتمي أغلبها للطائفة السنية، بـ2% من سكان البلاد.

وفي مارس/ آذار الماضي، قالت منظمة إيرانية تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في البلاد، إن السلطات أعدمت 35 شخصاً بالشهر السابق أي فبراير/شباط المنقضي، بينهم أربعة حالات إعدام لسجناء سياسيين من أبناء القومية العربية.

وتم إعدام ما لا يقل عن 236 شخصًا في إيران في عام 2020، وحُكم على 95 آخرين بالإعدام، وفقًا لمنظمات حقوقية إيرانية.