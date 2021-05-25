قبيل القمة.. واشنطن تغازل موسكو بـ"طائرة بيلاروسيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - برأت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، روسيا من إمكانية التورط في حادث اعتراض بيلاروسيا طائرة مدنية أوروبية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مغازلة صريحة لموسكو قبيل القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن بسويسرا في يونيو/ حزيران المقبل، إنه :"لا نعتقد أن روسيا لعبت دوراً في حادث طائرة "رايان إير" في بيلاروسيا".



ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، اجتماعا طارئا مغلقا وغير رسمي لبحث أزمة اعتراض بيلاروسيا طائرة مدنية أوروبية لاعتقال معارض كان بين ركابها.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض مساء أمس الإثنين، عقوبات على بيلاروسيا، إثر إجبار طائرة ركاب على الهبوط قسرا واعتقال بروتاسيفيتش.

وفيما يخص اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قالت ساكي: " لا توجد شروط مسبقة لعقد القمة.. قد تكون قمة صعبة ولكنها مهمة"



وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن القمة ستكون فرصة جيدة لإقامة علاقة مستقرة وطبيعية بين واشنطن وموسكو.



وكان الكرملين أعلن، الثلاثاء، أن بوتين وبايدن سيلتقيان في العاصمة السويسرية جنيف يوم 16 يونيو/حزيران المقبل.

ومرت العلاقات الروسية الأمريكية بمراحل شد وتوتر خلال السنوات الماضية على خلفية اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل بشكل مباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في

2016، وشن هجمات قرصنة إلكترونية على أهداف في الولايات المتحدة، والتدخل في الشأن الأوكراني، وهي اتهامات تنفيها روسيا بشكل واضح.