تدشين "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي.. أبرز وجهة للابتكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دشنت دبي اليوم، مركز "إنوفيشن هب" الأكبر من نوعه في المنطقة والذي يتبع مركز دبي المالي العالمي، ويهدف لتلبية الطلب المتزايد من شركات الابتكار.

أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن النجاحات التي حققتها دبي في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الأعمال والتجارة والخدمات المالية مستقطبة كبرى الشركات العالمية، هي ثمرة استراتيجية اتسمت بالمرونة في مواكبة المتغيرات، ومنظومة عمل وضعت الرؤية الطموحة والأهداف الكبيرة التي حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمستقبل دولة الإمارات ودبي، نصب أعينها، واستمدت منها الطاقة الإيجابية المحفزة على مواصلة تطوير القدرات وتحديثها وإمدادها بكافة مقومات التفوق في مضمار التنافسية العالمية.

جاء ذلك بمناسبة تدشينه رسمياً لمركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي بمقره في "أفينيو البوابة"، الواقع في "حي دبي للمستقبل" الجديد، خلال الزيارة التي قام بها إلى المركز.

وقام الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة في مقر "إنوفيشن هب" استمع خلالها إلى شرح حول المركز الجديد الذي يعد أبرز وجهة شاملة ومتكاملة للابتكار، والتقى عدداً من روّاد الابتكار ومسؤولي الشركات العالمية الكبرى، وأصحاب الرؤى المُلهمة، وروّاد التكنولوجيا المالية والمطوّرين الذين يتخذون من "إنوفيشن هب" مقراً لهم.





وقد اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خطة التوسعات الجديدة لمركز "إنوفيشن هب" والذي من المقرر مضاعفة مساحته بنسبة 400% إلى 315 ألف قدم مربعة في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده عقب إطلاقه المبدئي العام الماضي، واكتمال إشغاله خلال فترة لم تتجاوز الشهرين، ليصبح مقراً لأكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية، بعد أن حقق نسبة نمو تراوحت حول معدل 29% خلال الأشهر الستة الماضية، مع وجود العديد من الشركات المُسجلة على قوائم الانتظار للانضمام إلى المركز الجديد الذي يعمل في شركاته اليوم ما يزيد على 1000 من الكفاءات المبدعة والمعنيين بمجال الابتكار.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي ماضية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع وشريكاً فاعلاً في بناء مستقبل الخدمات المالية، في ضوء المكانة المتميزة التي وصلت إليها في هذا المجال بفضل رصيد الثقة الذي اكتسبته من شراكات امتدت من المؤسسات المالية العالمية الكبرى، إلى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.





وقال: "ظروف العالم الراهنة ستزول عاجلاً أم آجلا، وهي لا تشغلنا عن خططنا لريادة المستقبل بل تحفزنا على مضاعفة العمل وتسريع معدلات الإنجاز ..لقد أثبتت التطورات التي مر بها العالم منذ مطلع العام الماضي أن من يمتلك زمام التكنولوجيا والابتكار سيمتلك الجواد الرابح في سباق التميز سواء في الحاضر أو المستقبل".

وأضاف: "دبي تنبهت إلى هذه الحقيقة منذ عقود وأرست البنى التحتية التي تمكنها اليوم من تأكيد موقعها كنقطة جذب مفضلة لدى مجتمع المال والأعمال والاستثمار ..ونحن حريصون على تدعيم ركائز ثقة شركائنا الحاليين والمستقبليين بالتوسع في الخدمات التي تدعم فرص نجاحهم وتمكنهم من تجاوز التحديات إلى تحقيق الطموحات".

وأثنى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على جهود إدارة مركز دبي المالي العالمي لتعزيز التنوع الاقتصادي في دبي وتأكيد مكانته كأبرز مزود متكامل للابتكار المالي على مستوى المنطقة وكوجهة عالمية رائدة لدى شركات التكنولوجيا المالية.

ويسهم "إنوفيشن هب" في تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة ونظيراتها في مرحلة النمو، وشركات التكنولوجيا العملاقة وكبرى شركات التكنولوجيا، وبالتالي زيادة فرص النجاح ..وتستفيد هذه الشركات من تواجدها ضمن أكبر وأوسع منظومة للشركات المعنية بالخدمات المالية في المنطقة، والتي تسهم جميعاً في رسم مستقبل القطاع المالي بالاستفادة من المنصة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي ..وسيعمل "إنوفيشن هب" على تمكين شركات التكنولوجيا المالية بمختلف مراحل تطورها من الوصول بسهولة إلى مجتمع من روّاد الأعمال والخبراء الذين تجمعهم قيم وأهداف متماثلة.

وتتنوع الشركات العالمية التي يضمها مركز دبي المالي العالمي والمعنية بمجال الابتكار وشركات التكنولوجيا المالية المتطورة، كذلك الشركات الناشئة، ومنها على سبيل المثال تطبيق YAP، ومنصة بيهايف، وتابي، واكسبنس، وستاك، ورين، وبيزات، إضافة إلى كلية ثندربيرد للإدارة العالمية، التابعة لجامعة ولاية أريزونا، كذلك ومن أمثلة شركات التكنولوجيا المالية المتطورة التي يضمها المركز إيبوري، وهواوي، وأمازون.