مصر وقطر تبحثان التحديات الإقليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بقصر التحرير في القاهرة أمس، التحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن اللقاء بين الجانبين استهدف مناقشة ما شهدته أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي في أعقاب التوقيع على «بيان العلا» في يناير الماضي، والتأكيد على أهمية البناء على تلك الخطوة المهمة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التطرق إلى أهمية العمل على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة المتاحة بالبلدين بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.