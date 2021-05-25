شكرا لقرائتكم خبر مصر تستقبل المصابين.. وأوروبا تدعم فلسطين بـ3 جمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما لقي شاب فلسطيني حتفه جراء إطلاق قوة خاصة إسرائيلية النار عليه في حي أم الشرايط في مدينة البيرة بالضفة الغربية، واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيا، لليوم العاشر على التوالي، لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية، بالإضافة إلى استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأشار مصدر مسؤول بمعبر رفح إلى استمرار وجود جميع الأطقم الإدارية لتيسير عبور العالقين والحالات الإنسانية، إلى جانب وجود الأطقم الطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم بعد تصنيف حالاتهم الصحية، تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها، استقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إصدار بيان مقتضب من ثلاث جمل يغطي آخر اندلاع للعنف في قطاع غزة.

وكان وزراء خارجية التكتل فشلوا في القيام بذلك الأسبوع الماضي بسبب المعارضة المجرية، وجاء في إعلان مشترك للاتحاد الأوروبي وقعه قادة الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا اجتماعا في وقت متأخر من أمس الأول في بروكسل «نرحب بوقف إطلاق النار الذي يجب أن ينهي أعمال العنف».

وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين لاستئناف عملية سياسية، ويؤكد الاتحاد الأوروبى مجددا التزامه الثابت بحل الدولتين» .

وتم وقف إطلاق النار منذ الجمعة الماضي، مما أنهى 11 يوما من الغارات الجوية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ الفلسطينية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 240 شخصا في غزة، من بينهم 66 طفلا أو قاصرا ، كما قتل 12 شخصا في إسرائيل، ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أصيب 1910 أشخاص آخرين بجروح.