مصر تستقبل المصابين.. وأوروبا تدعم فلسطين بـ3 جمل

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وأشار مصدر مسؤول بمعبر رفح إلى استمرار وجود جميع الأطقم الإدارية لتيسير عبور العالقين والحالات الإنسانية، إلى جانب وجود الأطقم الطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم بعد تصنيف حالاتهم الصحية، تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم.
من جهتها، استقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إصدار بيان مقتضب من ثلاث جمل يغطي آخر اندلاع للعنف في قطاع غزة.
وكان وزراء خارجية التكتل فشلوا في القيام بذلك الأسبوع الماضي بسبب المعارضة المجرية، وجاء في إعلان مشترك للاتحاد الأوروبي وقعه قادة الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا اجتماعا في وقت متأخر من أمس الأول في بروكسل «نرحب بوقف إطلاق النار الذي يجب أن ينهي أعمال العنف».
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين لاستئناف عملية سياسية، ويؤكد الاتحاد الأوروبى مجددا التزامه الثابت بحل الدولتين» .
وتم وقف إطلاق النار منذ الجمعة الماضي، مما أنهى 11 يوما من الغارات الجوية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ الفلسطينية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 240 شخصا في غزة، من بينهم 66 طفلا أو قاصرا ، كما قتل 12 شخصا في إسرائيل، ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أصيب 1910 أشخاص آخرين بجروح.
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