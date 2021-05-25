شكرا لقرائتكم خبر السوريون ينتخبون.. والفائز الأسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفعت الأزمة الاقتصادية بعدد من السوريين إلى الفقر والجوع، وفي ظل الانتخابات الرئاسية السورية، التي لا ترى فيها المعارضة سوى تمثيلية، تقوم الحكومة الآن بتعبئة مؤيديها.

من الخارج يبدو كل شيء وكأنه انتخابات حرة وديمقراطية، يمكن للسوريين أن يختاروا رسميا بين ثلاثة مرشحين عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع اليوم، لاختيار الرئيس المقبل للبلد الذي يعاني من الحرب الأهلية.

وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» تنشر لافتات للمرشحين الثلاثة، وفي كل مكان في شوارع المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة تم تعليق لافتات للدعاية الانتخابية. ومع ذلك، لا شك في أن رئيس سوريا الجديد سيكون هو نفسه الرئيس القديم: بشار الأسد.