الحوثيون يصعدون استهداف المدنيين في مأرب والحديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من عملياتها ضد المدنيين والاستهداف الممنهج للأحياء السكنية ومخيمات النزوح في مأرب والحديدة وتعز.

وأدانت الحكومة اليمنية جرائم التصعيد الحوثي بحق المدنيين، واستنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأشد العبارات استهداف الميليشيات المدعومة من إيران سوقا شعبيا في مديرية رغوان بمحافظة مأرب باستخدام طائرة مفخخة مسيرة «إيرانية الصنع».

وأوضح أن الهجوم الذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، جاء في ظل تصعيد عسكري متواصل تشنه ميليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال بمحافظة‏ مأرب، مشيرا إلى أن جريمة استهداف سوق شعبي في رغوان امتداد لمسلسل استهدافها الممنهج للأعيان المدنية، وتعمدها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، والذي يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية‏.

وجدد الإرياني دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لليمن، لإدانة هذه الجريمة النكراء وكل جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية، والضغط على قيادات الميليشيات لوقف جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين.

من جهة أخرى لقي أحد خبراء حزب الله الإرهابي مصرعه في جبهة مأرب، ونقلت قناة العربية عن مصدر في الجيش اليمني أن خبيرا عسكريا من ميليشيات الحزب يدعى مصطفى الغراوي، قتل في مأرب بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية باليمن.

ويعد القتيل أحد الخبراء العسكريين من حزب الله الذين يعملون مع ميليشيات الحوثي، حيث التحق بالجبهة من صنعاء في 21 أبريل وتنقل في جبهات مأرب والجوف، حتى لقي مصرعه.

وأعلنت قوات الجيش اليمني عن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي، واستهدفت إحداهما سوقا شعبيا، في محافظة مأرب، مما تسبب في سقوط جرحى من المدنيين.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، «إن الطائرة الحوثية الأولى أطلقت باتجاه جبهة الكسارة والثانية كانت تستهدف سوقا شعبيا في مديرية رغوان، وتسببت في سقوط جرحى من المدنيين».

وفي سياق آخر قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، «إن تصاعد القتال تسبب بنزوح 20 ألفا و384 شخصا فروا من القتال الدائر في محافظة مأرب شرق اليمن منذ فبراير الماضي».

وتشير التقارير الدولية إلى أن الرقم قد يكون أعلى من ذلك، حيث تواصل المنظمة الدولية للهجرة تسجيل الوافدين الجدد عبر مختلف مواقع ومخيمات النازحين، حيث بدأت جماعة الحوثي منذ فبراير شن هجوم كبير على محافظة مأرب التي تستضيف أكثر من مليوني نازح داخليا من جميع أنحاء المحافظات الشمالية في البلاد.

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