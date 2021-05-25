فريق سعودي يجري 61 عملية جراحة قلب لأطفال السنغال

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وقام الفريق الطبي التطوعي في مستهل الحملة بزيارة مستشفى (ادريس بوي) العام المخصص لإجراء عمليات القسطرة، ووقف على التجهيزات اللازمة والأجهزة المخصصة وإجراءات تجهيز المرضى، حيث نفذ الفريق منذ التدشين 11 عملية قسطرة قلبية علاجية للأطفال، فيما سيتم إجراء 50 عملية جراحية في مجال قسطرة القلب للأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود.
وواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمديرية حيران في محافظة حجة اليمنية خدماته العلاجية لـ 950 مستفيدا، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
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