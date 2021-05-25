شكرا لقرائتكم خبر «الكوماندوز» تحرر 41 أفغانيا من سجن لطالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مسؤول بأن قوات الكوماندوز الأفغانية الخاصة تمكنت من تحرير 41 شخصا من سجن تابع لطالبان في إقليم هرات بغرب أفغانستان.

وقال جيلاني فرهاد، المتحدث باسم حاكم إقليم هرات، إنه من بين المحتجزين الذين تم تحريرهم 22 مدنيا و19 من قوات الأمن الأفغانية، وكانوا جميعا محتجزين في منطقة بشتون زرجون بالإقليم.

وأضاف فرهاد أن القوات الخاصة قتلت سبعة من حراس السجن خلال العملية، وبعد الاستجواب والفحص الطبي، تمت إعادة الأسرى المحررين إلى عائلاتهم.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الأفغانية نبأ نجاح العملية، وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية إن القوات الخاصة حررت ثمانية أشخاص في وقت متأخر أمس الأول من سجن لطالبان في منطقة بغلان المركزية، بإقليم بغلان شمال البلاد.

وتخوض قوات الأمن الأفغانية معركة مع طالبان منذ أكثر من أسبوع في المنطقة دون تحقيق إنجازات تذكر.