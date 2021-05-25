شكرا لقرائتكم خبر اعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار إلى أن نداو وعوان اقتيدا إلى معسكر للميليشيات في كاتي، على مسافة 15 كلم شمال غربي العاصمة باماكو.
وكان قادة الحكومة الانتقالية أصدروا في وقت سابق مرسوما بتعيين حكومة جديدة، وجاء في المرسوم أن الجيش سيشغل مناصب استراتيجية رئيسة بالرغم من التعهدات بعكس ذلك.
وقالت الحكومة، «إن الضباط سيرأسون وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية»، بيد أنها قالت «إنه تم استبعاد بعض الضباط من الحكومة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.