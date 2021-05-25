شكرا لقرائتكم خبر اعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال ضابط بالجيش في مالي «إن جنودا اعتقلوا رئيس البلاد المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان».

وأشار إلى أن نداو وعوان اقتيدا إلى معسكر للميليشيات في كاتي، على مسافة 15 كلم شمال غربي العاصمة باماكو.

وكان قادة الحكومة الانتقالية أصدروا في وقت سابق مرسوما بتعيين حكومة جديدة، وجاء في المرسوم أن الجيش سيشغل مناصب استراتيجية رئيسة بالرغم من التعهدات بعكس ذلك.

وقالت الحكومة، «إن الضباط سيرأسون وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية»، بيد أنها قالت «إنه تم استبعاد بعض الضباط من الحكومة الجديدة.