أمريكا تحذر مواطنيها من السفر لليابان

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وذكرت صحيفة (نيويورك ديلي نيوز) أن وزارة الخارجية أصدرت أعلى تحذير ممكن ـ وهو المستوى الرابع الذي يطلب عدم السفرـ بناء على توصيات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كما صدر نفس مستوى التحذير لسريلانكا.
وجاء في تحذير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية «إنه ينبغي على المسافرين تجنب السفر إلى اليابان».
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