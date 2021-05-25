شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يوجه بتوفير أكثر من 32 ألف فرصة عمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الثلاثاء، بتوفير ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة، لإيجاد السبل كافة لدعم التشغيل.

وبحسب بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء العمانية، فقد تم إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيليّة ضمن اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل، والمنهيّة خدماتهم في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي أفرزت انكماشاً في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، وذلك على النحو الآتي:

1 - توفير حوالي ألفي فرصة عمل في القطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

2 - توفير حوالي مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.

3- دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره (200) مئتا ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد (15000) خمسة عشر ألف فرصة عمل، وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو المقبل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

4 - صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره ( 202.500 ) مئتا ريال وريالان وخمسمائة بيسة لمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم، والبالغ عددهم قرابة (15000) خمسة عشر ألفاً.

5 - صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره ( 202.500 ) مائتا ريال وريالان وخمسمائة بيسة للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر.