بلينكن يؤكد رغبة واشنطن في إعادة بناء علاقتها مع الفلسطينيين

(وكالات)

أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، رغبتها في «إعادة بناء» علاقتها مع الفلسطينيين وسعيها لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وتقديم 75 مليون دولار كمساعدات، وذلك بعد لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي:«أنا هنا للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. علاقة مبنية على الاحترام المتبادل وأيضاً على الاقتناع المشترك بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على حد سواء إجراءات متساوية من ناحية الأمن والحرية والفرصة والكرامة».

وأوضح أن «الولايات المتحدة ستمضي قدماً في عملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس»، موضحاً إنها طريقة مهمة «للتعامل مع وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني»، وتعهد أيضاً المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة.وقال:«الولايات المتحدة ستقوم بإبلاغ الكونغرس نيتنا تقديم 75 مليون دولار كمساعدات للتنمية والمساعدة الاقتصادية للفلسطينيين في 2021».

وتابع: «سنعمل مع شركائنا لضمان الحاجيات الأساسية لغزة وحل المشكلات لتفادي دورة عنف جديدة» مؤكداً أن «العنف الذي شاهدناه تذكير بضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين».وأِشار إلى أن مصر لعبت دوراً كبيراً وحاسماً في وقف إطلاق النار، واعتبر الأردن بمثابة «صوت للسلام» في المنطقة.

وقال: «سنبذل جهدنا لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة»، مشدداً على أن «الجميع متفقون على ضرورة اتخاذ خطوات للخروج من الوضع الحالي، ونحن ملتزمون بجمع الدعم الدولي».

من جهته، شكر الرئيس الفلسطيني، الإدارة الأمريكية على دعمها مؤكداً أن الحكومة «مستعدة للعمل مباشرة في إعادة بناء غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الأطراف».

وكان بلينكن أكد صباح، الثلاثاء، بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس أن واشنطن ستضمن عدم «استفادة» حركة «حماس» من المساعدات الدولية التي ستخصص لإعادة إعمار غزة.

وتعهد نتانياهو برد «قوي للغاية» في حال خرقت «حماس» وقف إطلاق النار، موضحاً أنه «في حال خرقت حماس الهدوء، وقامت بمهاجمة إسرائيل، فإن ردنا سيكون قوياً للغاية».

وفي خضم جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، جدد كل من بايدن وبلينكن دعمهما «حل إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية، الذي يدعمه المجتمع الدولي.

وقبيل انطلاق وزير الخارجية في جولته، صرّح مسؤول أمريكي رفيع المستوى للصحافيين، بأن «أولويتنا هي في الحقيقة وقبل أي شيء آخر الحرص على صمود وقف إطلاق النار»، معتبراً أن كل تطلّع إلى ما هو أبعد من ذلك «سابق لأوانه».

والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية معلقة منذ 2014، بعدما تعثرت حول قضايا عدة بينها وضع القدس الشرقية والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.