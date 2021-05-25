مصرع طفلين وإصابة 21 في انقلاب سيارة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

لقيّ طفلان مصرعهما، وأُصيب 21 آخرين في انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة في مركز أبوقرقاص جنوبي محافظة المنيا.

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإبلاغ لجنة حماية الطفل لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق مع المسؤولين عن عمل الأطفال حديثي السن، كما كلّف وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ حالة المصابين بمستشفى المنيا العام، في حضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة، وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت الإصابات ما بين كدمات وكسور وجروح.

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، ومتدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).

واطمأن القاضي على الحالة العامة للمصابين ومدى احتياجهم لأي نوع من الدعم، مقدمًا خالص تعازيه لأسر المتوفين، ومعربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن الحادث أسفر عن وفاة طفلين، وإصابة 21 آخرين، وما زالوا يتلقون العلاج، وحالاتهم مستقرة حيث تنوعت إصابتهم ما بين إصابات خفيفة لمتوسطة.​