وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أشاد، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدور مصر في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة والأراضي المحتلة، معلنًا عن استمرار جولته الشرق أوسطية التي تشمل مصر والأردن.

وقال ‏إن مصر أدت دورًا أساسيًا في وقف إطلاق النار، مضيفًا أن للأردن دورًا أساسيًا في استقرار المنطقة.

وأكد بلينكن، أن محادثاته مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، كانت إيجابية وبناءة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، إن بلاده تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية وإضافية لفلسطين، ومواصلة الحوار الاستراتيجي للحفاظ على وقف إطلاق النار، وتأكيد التزامها تجاه أمن إسرائيل.

وأشار إلى أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا على ضرورة بذل الجهود لتلبية احتياجات غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، مضيفًا أن الفلسطينيين والإسرائليين يستحقون العيش بسلام.

ويجري وزير الخارجية الأمريكية جولة شرق أوسطية بدأت بزيارة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ثم الأراضي الفلسطينية، وبعدها يتوجه إلى القاهرة ويختتم جولته بزيارة العاصمة الأردنية عمان.